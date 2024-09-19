В Башкирии многодетным семьям выдадут удостоверения

Чтобы семья получила статус многодетной, необходимо, чтобы она состояла из отца и матери, находящихся в официальном браке, каждый из которых является родителем не менее трем детям, включая приёмных или взятых под опеку, в возрасте до 18 лет, или детям, являющимся студентами ссузов или вузов в возрасте до 23 лет (но если эти студенты сами вступили в брак, то в составе родительской семьи они уже не учитываются).