В Башкирии многодетным семьям выдадут удостоверения

Чтобы семья получила статус многодетной, необходимо, чтобы она состояла из отца и матери, находящихся в официальном браке, каждый из которых является родителем не менее трем детям, включая приёмных или взятых под опеку, в возрасте до 18 лет, или детям, являющимся студентами ссузов или вузов в возрасте до 23 лет (но если эти студенты сами вступили в брак, то в составе родительской семьи они уже не учитываются).
Дети, не являющиеся совместными, но проживающие с родительницей/родителем и её/его супругом, также учитываются.
Если женщина с не менее чем тремя детьми находится в зарегистрированном браке с мужчиной, не являющимся им отцом (и наоборот, соответственно) — такая семья также получит статус многодетной.
Мать, растящая не менее трёх детей (или отец-одиночка) также считаются многодетной семьей. Причём неважно, состояла ли родительница/родитель в браке. Главный признак — наличие не менее трёх детей, которые проживают вместе с матерью/отцом.
Удостоверения многодетной семьи могут получить не только граждане РФ, но и иностранцы, проживающие в республике. При выбытии из региона документы подлежат возврату в социальные службы — на других территориях они не действуют.
Удостоверения, подтверждающие статус многодетности и предоставляющие право на различные скидки и льготы в магазинах, развлекательных центрах, музеях, театрах, в Башкирии начали выдавать еще в 2019 году.
В текущем году правительство России утвердило единый образец удостоверения, в регионах его заменят в беззаявительном порядке. Удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем — и в электронном виде.