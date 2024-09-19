Не берите этот йогурт: антирекомендацию дали в Роскачестве

Йогурт — не просто популярное кисломолочное лакомство. Он стимулирует пищеварение и благотворно воздействует на ЖКТ, облегчая состояние при некоторых болезнях желудка. Также он богат кальцием и другими витаминами и микроэлементами. Однако некоторые ингредиенты могут свести на нет всю пользу. Как выбрать йогурт, объяснили в Роскачестве.