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Не берите этот йогурт: антирекомендацию дали в Роскачестве

Йогурт — не просто популярное кисломолочное лакомство. Он стимулирует пищеварение и благотворно воздействует на ЖКТ, облегчая состояние при некоторых болезнях желудка. Также он богат кальцием и другими витаминами и микроэлементами. Однако некоторые ингредиенты могут свести на нет всю пользу. Как выбрать йогурт, объяснили в Роскачестве.

Источник: Pchela.News

— Йогурт — кисломолочный продукт, который производят с использованием заквасочных микроорганизмов — термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности должно быть не ниже 1×10⁷ КОЕ/г. В магазинах такие йогурты всегда хранятся в холодильнике (на «холодной полке») при температуре 4±2 °С.

подсказали эксперты.

Чтобы купить реально полезный продукт, читайте этикетку и оставьте на полке йогурты, в которых есть:

  • микрокристаллическая целлюлоза;
  • загустители в молочной части;
  • консерванты;
  • крахмал;
  • другие немолочные углеводы, кроме сахара.

Натуральный йогурт — популярный способ вкусно и сытно нанести пользу организму. В таком продукте содержатся молочнокислые бактерии, кальций и витамины. Достаточно ли этого в йогуртах популярных торговых марок, нет ли там растительных жиров, антибиотиков, грибков и плесени — всё это выяснили эксперты Роскачества. Они провели исследование 19 йогуртов и назвали лучшие из них.

здоровье