Не берите этот йогурт: антирекомендацию дали в Роскачестве

— Йогурт — кисломолочный продукт, который производят с использованием заквасочных микроорганизмов — термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности должно быть не ниже 1×10⁷ КОЕ/г. В магазинах такие йогурты всегда хранятся в холодильнике (на «холодной полке») при температуре 4±2 °С.
Чтобы купить реально полезный продукт, читайте этикетку и оставьте на полке йогурты, в которых есть:
- микрокристаллическая целлюлоза;
- загустители в молочной части;
- консерванты;
- крахмал;
- другие немолочные углеводы, кроме сахара.
Натуральный йогурт — популярный способ вкусно и сытно нанести пользу организму. В таком продукте содержатся молочнокислые бактерии, кальций и витамины. Достаточно ли этого в йогуртах популярных торговых марок, нет ли там растительных жиров, антибиотиков, грибков и плесени — всё это выяснили эксперты Роскачества. Они провели исследование 19 йогуртов и назвали лучшие из них.