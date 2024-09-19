Губернатор Иркутской области дал наказы депутатам Думы Иркутска

Новый состав Думы Иркутска, сформированный после выборов, провел сегодня первое заседание. Перед депутатами выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона напомнил народным избранникам, что на них теперь лежит большая ответственность за благополучие иркутян и будущее города.
— В ваших силах сделать Иркутск городом, в котором хочется жить, трудиться, создавать семьи. Городом, которым нужно гордиться. Вам предстоит делать Иркутск более комфортным, чистым, благоустроенным, — подчеркнул губернатор.
По словам мэра Иркутска, Руслана Болотова, максимальных результатов помогает добиться сплоченная работа местной власти при поддержке губернатора Иркутской области, правительства и Законодательного собрания Иркутской области.
— Сегодня, когда страна переживает непростой период, новый созыв в составе профессионалов из разных сфер жизнедеятельности будет способен принимать верные решения, доводить начатое до логического завершения, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Примечательно, что в состав Думы г. Иркутска восьмого созыва вошли люди принимавшие участие в специальной военной операции и оказывающие активную помощь бойцам. Это участники СВО Александр Панько и Павел Безденежных, руководитель Благотворительного фонда «Любимый город» Михаил Лунев, волонтёры СВО Ольга Клевцова, Михаил Кудрявцев и Ростислав Белых.
В результате голосования председателем Думы г. Иркутска восьмого созыва был избран Евгений Стекачев. Эту должность он занял в третий раз.
— Хочу отметить, что командная работа, которая у нас сложилась по всей вертикали власти от губернатора до Думы города Иркутска, должна быть продолжена. — сказал Евгений Стекачев.
Подводя итоги заседания губернатор Игорь Кобзев отметил, что командная работа должна складываться без оглядки на партийную принадлежность депутатов. И порекомендовал народным избранникам не прекращать деятельность, которую они вели во время предвыборной кампании: много общались с жителями лично и через соцсети. Кроме того, обязательно опираться на мнение иркутян во время определения кандидатуры будущего мэра Иркутска.
Напомним, нового мэра дума Иркутска должна будет выбрать весной следующего года.
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