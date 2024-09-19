Губернатор Иркутской области дал наказы депутатам Думы Иркутска

Подводя итоги заседания губернатор Игорь Кобзев отметил, что командная работа должна складываться без оглядки на партийную принадлежность депутатов. И порекомендовал народным избранникам не прекращать деятельность, которую они вели во время предвыборной кампании: много общались с жителями лично и через соцсети. Кроме того, обязательно опираться на мнение иркутян во время определения кандидатуры будущего мэра Иркутска.