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В Башкирии заболеваемость ОРИ и гриппом выросла на 31,7 процента

Роспотребнадзор Башкортостана фиксирует сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Так, за неделю медики зарегистрировали более 22 тысяч новых носителей инфекции. При этом в общей доле инфицированных 41,3 процента детей дошкольного и школьного возраста. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос на 31,7 процента.

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здоровье