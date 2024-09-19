В Башкирии заболеваемость ОРИ и гриппом выросла на 31,7 процента

Так, за неделю медики зарегистрировали более 22 тысяч новых носителей инфекции. При этом в общей доле инфицированных 41,3 процента детей дошкольного и школьного возраста. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос на 31,7 процента.
Роспотребнадзор Башкортостана фиксирует сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.
Так, за неделю медики зарегистрировали более 22 тысяч новых носителей инфекции. При этом в общей доле инфицированных 41,3 процента детей дошкольного и школьного возраста. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос на 31,7 процента.