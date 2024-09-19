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Китайский финик созревает в Сочи

В Сочи спеют плоды унаби или китайского финика.

Источник: Галина Солтани

Унаби или китайский финик спеет в Сочи. По вкусу его плоды напоминают незрелые яблоки, а те, что уже осыпались, похожи на сухофрукты.

«Научное название унаби — зизифус ююба. Относится к семейству крушиновые. Это листопадное низкорослое, кустовидное деревце, расползающееся корневыми отпрысками», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Она также отметила, что листья унаби обладают удивительной особенностью — они меняют вкусовые ощущения. Пожевав листочек унаби, человек перестает ощущать сладкий вкус.

Дикоплодная форма китайского финика растет на аллее мэров в сочинском Дендрарии.

Ранее сообщалось, что в Сочи начался сезон цветения гибискуса, который меняет цвет лепестков в течение дня.

флора и фауна