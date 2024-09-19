Схема движения транспорта временно изменится в центре столицы

Оставить свою машину не получится с 00:01 21 сентября до окончания мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, на улице Плющихе от улицы Еланского до 1-го Вражского переулка, на улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и на Бережковской набережной.