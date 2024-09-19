В Екатеринбурге открылся Главный Дворец бракосочетания

«Очень знаково, что в Год семьи, объявленный президентом России, город впервые получает Дворец бракосочетания, — сказал на торжественной церемонии глава столицы Урала Алексей Орлов. — В Екатеринбурге ежегодно заключаются более 14 тысяч браков, из них 6 тысяч — в торжественной обстановке. Уверен, что торжественный момент в этих стенах останется в памяти молодой семьи и позволит сохранить брак и отношения между супругами на долгие годы».