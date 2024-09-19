В Екатеринбурге открылся Главный Дворец бракосочетания

Первая пара молодоженов зарегистрировала брак в Главном Дворце бракосочетания Свердловской области, тем самым дав старт его работе. Он открылся в самом центре столицы Урала, в здании XIX века. Объект реконструировали, воссоздали на главном фасаде стили барокко и классицизма. Были восстановлены исторические интерьеры и оборудованы три зала для проведения церемоний — голубой, зеленый и бежевый.
Особняк ротмистра Переяславцева
В Екатеринбурге начал работать Главный Дворец бракосочетания в Свердловской области. Его открыли в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи. 12 сентября первая пара молодоженов — Роман и Софья Сибагатовы — зарегистрировали здесь брак.
«Очень знаково, что в Год семьи, объявленный президентом России, город впервые получает Дворец бракосочетания, — сказал на торжественной церемонии глава столицы Урала Алексей Орлов. — В Екатеринбурге ежегодно заключаются более 14 тысяч браков, из них 6 тысяч — в торжественной обстановке. Уверен, что торжественный момент в этих стенах останется в памяти молодой семьи и позволит сохранить брак и отношения между супругами на долгие годы».
Главный Дворец бракосочетания расположился на улице Карла Либкнехта в бывшем особняке ротмистра Переяславцева, который был возведен в конце XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет более 7 тысяч квадратных метров. Алексей Орлов подчеркнул, что сохранение объектов историко-культурного наследия является приоритетным в работе городских властей. В особняке ротмистра Переяславцева в XIX веке проводились самые торжественные приемы. Теперь объект получил вторую жизнь.
Три зала регистрации
В ходе реставрации здание было полностью переоборудовано. Установили новые железобетонные перекрытия, укрепили несущие ограждающие конструкции, заменили кровлю. Были смонтированы современные инженерные системы, в том числе отопление и вентиляция.
Строители восстанавливали и воссоздавали декор главного фасада, сочетающий в себе стили барокко и классицизма. Отделка помещений была выполнена по дизайн-проекту, задачей которого было подчеркнуть сохраненную лепнину конца XIX века.
В здании появились три зала торжественной регистрации — голубой, зеленый и бежевый, комнаты для молодоженов и для приема гостей, рабочие зоны для сотрудников. Создали условия для маломобильных граждан.
«Это первый в регионе отдел ЗАГСа, который находится в здании-памятнике архитектуры. Мы надеемся, что молодоженам будет интересен этот объект, — сказала руководитель управления ЗАГС по Свердловской области Татьяна Акалаева. — Выбрать дворец для регистрации брака можно через Госуслуги или подать заявление в любом из отделов ЗАГСа с указанием дворца в качестве места для проведения церемонии».
Протоиерей Максим Миняйло вручил молодоженам, которые первыми зарегистрировали здесь брак, лампаду с огнем из Всероссийского семейного очага, который торжественно зажгли в январе этого года в Москве на ВДНХ в ознаменование старта Года семьи. Огонь для очага доставили из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, который считается родиной святых Петра и Февронии.
Добавим, что в Свердловской области ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч браков.