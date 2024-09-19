Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии ухудшится качество воды — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. В Феодосии ухудшится качество воды из-за временного перехода на резервные источники водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала до 10 октября вода в город будет подаваться из Феодосийского и Фронтового водохранилищ», — сказано в сообщении ресурсоснабжающего предприятия.

Как пояснили в компании, из-за природного развития большого количества микроводорослей во Фронтовом водохранилище, а также в связи с увеличением мутности после осадков, качество воды возможно временно ухудшится по органолептическим показателям — могут измениться ее цвет и запах.

В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим и радиологическим показателям отклонений не зафиксировано. Таковы результаты мониторинга Роспотребнадзора по итогам первого полугодия 2024 года.

ЖКХ