В Феодосии ухудшится качество воды — причина

«В связи с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала до 10 октября вода в город будет подаваться из Феодосийского и Фронтового водохранилищ», — сказано в сообщении ресурсоснабжающего предприятия.
Как пояснили в компании, из-за природного развития большого количества микроводорослей во Фронтовом водохранилище, а также в связи с увеличением мутности после осадков, качество воды возможно временно ухудшится по органолептическим показателям — могут измениться ее цвет и запах.
В Крыму качественную питьевую воду получают около 70% населения. В ряде случаев отмечены несоответствия по содержанию хлоридов и нитратов, по паразитологическим и радиологическим показателям отклонений не зафиксировано. Таковы результаты мониторинга Роспотребнадзора по итогам первого полугодия 2024 года.