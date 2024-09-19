В мэрии подтвердили сбои в работе школьных столовых в Екатеринбурге

О проблемах с питанием школьников ЕАН писал в начале сентября. Представители родительского сообщества рассказывали, что сложности возникли в работе столовых школ № 62 и № 300 «Перспектива», которую недавно открывали с участием главы МЧС Александра Куренкова. Также жалобы поступили на работу столовых в гимназиях № 13 и № 161. В последней, со слов собеседников ЕАН, из-за недокомплекта бригад, которые кормят детей, возникли задержки по времени подачи обедов. Из-за этого дети не успевали на уроки. Большинство руководителей школ опровергли эти заявления. В мэрии подтвердили наличие проблемы. Причиной стал дефицит кадров у оператора учебных заведений — ООО «Комбинат общественного питания».