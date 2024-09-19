В Уфе парень устроил акт вандализма над Porsche

Молодой человек в медицинской маске и натянутой на глаза кепке, чтобы было трудно распознать лицо, вооружившись баллончиком с черной краской, нанес бранные слова женского рода на все двери белой иномарки Porsche. Возможно, таким образом, он за что-то мстил владелице дорогостоящего автомобиля.