Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Galibri & Mavik, фестивали и выставка мототехники: самая подробная программа на День города Нижнекамска 2024

Мэрия Нижнекамска опубликовала программу мероприятий на День города 2024.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 22 сентября, Нижнекамск отметит свой 58-й день рождения. В честь этого знаменательного события в городе запланированы торжественные мероприятия, которые пройдут 20 и 21 сентября. Жителей и гостей ждут яркий праздник и множество сюрпризов. «Комсомолка» делится самой подробной программой мероприятий на День города Нижнекамска 2024.

Кто из звезд будет выступать на Дне города Нижнекамска 2024

Хедлайнером праздника станет музыкальный дуэт Galibri & Mavik. Он известен такими хитами, как «Федерико Феллини», «Чак Норрис» и «Дискотанцы».

День города Нижнекамска 2024 — самая полная программа мероприятий на 20 сентября.

В пятницу состоится торжественное открытие реконструированных дворов в рамках республиканской программы «Наш двор». Праздничные мероприятия пройдут по адресам: Кайманова, 2/18; Менделеева, 16; проспект Вахитова, 32 и в поселке Строителей. После капитального ремонта состоится открытие нового молодежно-подросткового центра «Доброволец» на улице Корабельной.

18.00 — открытие концертного сезона камерного оркестра, вокального ансамбля «Капелла» и оркестра народных инструментов в музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева.

День города Нижнекамска 2024 — самая полная программа мероприятий на 21 сентября

СК «Батыр».

9.00 — открытие Нижнекамского фестиваля северной скандинавской ходьбы. Открытие экотропы.

12.00 — легкоатлетический забег «КРОСС нации».

Театр юного зрителя.

13.00 — премьера спектакля «Жил старик со своею старухой».

Экстрим парк «Айда».

12.00−16.00 — фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства.

Городской парк «Семья».

12.00−16.00 — работа детско-семейной, спортивной площадок, мастер-классов. В программе концерт от учащихся учреждений дополнительного образования, семейные конкурсы и викторины.

14.00 — открытие фестиваля «Добрый Нижнекамск». В рамках него пройдут акция «Старость в радость», фотовыставка бездомных животных, танцевальная ритм-игра, квест в очках виртуальной реальности, социальный маркет и не только.

15.00−18.00 — выставка ДОСААФ России.

16.00 — спортивные тренировки по зумбе, цигуну и стретчингу.

Территория ТЦ «Манзара».

12.00−21.00 — гастрономический фестиваль.

15.00−18.00 — выставка мототехники и ретро автомобилей.

16.00−18.00 — концерт артистов Нижнекамска.

18.15−19.00 — выступление группы «Камертон».

19.00−20.00 — выступление артистов татарской эстрады Алины Давыдовой и Расима Низамова.

20.00−21.00 — выступление группы Galibri & Mavik.

21.00−22.00 — выступление диджея.

Перекрытие улиц в День города Нижнекамска 21 сентября 2024

В связи с празднованием Дня города в субботу с 11.00 до 23.00 ограничат движение на участке проспекта Шинникова от разворота возле дома № 8 до разворота у дома № 13а.

праздники