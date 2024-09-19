Galibri & Mavik, фестивали и выставка мототехники: самая подробная программа на День города Нижнекамска 2024

В это воскресенье, 22 сентября, Нижнекамск отметит свой 58-й день рождения. В честь этого знаменательного события в городе запланированы торжественные мероприятия, которые пройдут 20 и 21 сентября. Жителей и гостей ждут яркий праздник и множество сюрпризов. «Комсомолка» делится самой подробной программой мероприятий на День города Нижнекамска 2024.