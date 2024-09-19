Galibri & Mavik, фестивали и выставка мототехники: самая подробная программа на День города Нижнекамска 2024

В это воскресенье, 22 сентября, Нижнекамск отметит свой 58-й день рождения. В честь этого знаменательного события в городе запланированы торжественные мероприятия, которые пройдут 20 и 21 сентября. Жителей и гостей ждут яркий праздник и множество сюрпризов. «Комсомолка» делится самой подробной программой мероприятий на День города Нижнекамска 2024.
Кто из звезд будет выступать на Дне города Нижнекамска 2024
Хедлайнером праздника станет музыкальный дуэт Galibri & Mavik. Он известен такими хитами, как «Федерико Феллини», «Чак Норрис» и «Дискотанцы».
День города Нижнекамска 2024 — самая полная программа мероприятий на 20 сентября.
В пятницу состоится торжественное открытие реконструированных дворов в рамках республиканской программы «Наш двор». Праздничные мероприятия пройдут по адресам: Кайманова, 2/18; Менделеева, 16; проспект Вахитова, 32 и в поселке Строителей. После капитального ремонта состоится открытие нового молодежно-подросткового центра «Доброволец» на улице Корабельной.
18.00 — открытие концертного сезона камерного оркестра, вокального ансамбля «Капелла» и оркестра народных инструментов в музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева.
День города Нижнекамска 2024 — самая полная программа мероприятий на 21 сентября
СК «Батыр».
9.00 — открытие Нижнекамского фестиваля северной скандинавской ходьбы. Открытие экотропы.
12.00 — легкоатлетический забег «КРОСС нации».
Театр юного зрителя.
13.00 — премьера спектакля «Жил старик со своею старухой».
Экстрим парк «Айда».
12.00−16.00 — фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства.
Городской парк «Семья».
12.00−16.00 — работа детско-семейной, спортивной площадок, мастер-классов. В программе концерт от учащихся учреждений дополнительного образования, семейные конкурсы и викторины.
14.00 — открытие фестиваля «Добрый Нижнекамск». В рамках него пройдут акция «Старость в радость», фотовыставка бездомных животных, танцевальная ритм-игра, квест в очках виртуальной реальности, социальный маркет и не только.
15.00−18.00 — выставка ДОСААФ России.
16.00 — спортивные тренировки по зумбе, цигуну и стретчингу.
Территория ТЦ «Манзара».
12.00−21.00 — гастрономический фестиваль.
15.00−18.00 — выставка мототехники и ретро автомобилей.
16.00−18.00 — концерт артистов Нижнекамска.
18.15−19.00 — выступление группы «Камертон».
19.00−20.00 — выступление артистов татарской эстрады Алины Давыдовой и Расима Низамова.
20.00−21.00 — выступление группы Galibri & Mavik.
21.00−22.00 — выступление диджея.
Перекрытие улиц в День города Нижнекамска 21 сентября 2024
В связи с празднованием Дня города в субботу с 11.00 до 23.00 ограничат движение на участке проспекта Шинникова от разворота возле дома № 8 до разворота у дома № 13а.