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На Васильевском острове и на юге Петербурга ввели новые дорожные ограничения

Очередные ограничения движения транспорта из-за проведения дорожных работ вводятся в трех районах Петербурга — Василеостровском, Кировском и Московском.

Источник: Коммерсантъ

Они начали действовать в четверг, 19 сентября, уточнили в Государственной административно-технической инспекции.

В частности, на Васильевском острове на срок с 19 сентября по 25 ноября ограничивается движение по 14−15-й линиям В. О. — от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки. Предлагаемый объезд: по Среднему проспекту В. О., 16−17-й линиям В. О., набережной Лейтенанта Шмидта и Камской улице.

В Кировском районе с 19 по 20 сентября полностью перекрыто движение по боковому проезду улицы Морской Пехоты у западного проезда проспекта Стачек. Также на одну ночь 19 сентября закрывалось движение транспорта по проспекту Стачек у улицы Морской Пехоты.

В Московском районе с 19 по 21 сентября ограничения будут действовать при движении по 5-у Предпортовому проезду — от Пулковского шоссе до 7-го Предпортового проезда, с закрытием движения по 5-у Предпортовому проезду в направлении от Пулковского шоссе к 7-у Предпортовому проезду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что разворотную петлю на развязке КАД с Приморским шоссе планируется полностью перекрыть на период с 5 по 25 октября.