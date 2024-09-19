На Васильевском острове и на юге Петербурга ввели новые дорожные ограничения

В частности, на Васильевском острове на срок с 19 сентября по 25 ноября ограничивается движение по 14−15-й линиям В. О. — от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки. Предлагаемый объезд: по Среднему проспекту В. О., 16−17-й линиям В. О., набережной Лейтенанта Шмидта и Камской улице.