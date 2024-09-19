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В Челябинск 22 сентября привезут мощи святой Матроны Московской

Святыня будет пребывать в областном центре до 1 октября.

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской прибудет в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии РПЦ.

Святыню привезут в 9 часов утра, встретит ее духовенство во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Также состоится литургия, во время которой мощи расположат в центре храма.

Ковчег с частицей мощей будет пребывать в Челябинске до 1 октября. В прошлом году приложиться к святыне смоги 45 тысяч верующих Южного Урала.

Отметим, что для дежурства у мощей требуется помощь волонтеров.

«В обязанности будет входить: регулировка потоков верующих, обработка стекла ковчега, работа с цветами, иная помощь в храме в эти радостные дни», — уточняют в епархии.

религии