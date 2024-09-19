В Челябинск 22 сентября привезут мощи святой Матроны Московской

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской прибудет в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии РПЦ.
Святыню привезут в 9 часов утра, встретит ее духовенство во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Также состоится литургия, во время которой мощи расположат в центре храма.
Ковчег с частицей мощей будет пребывать в Челябинске до 1 октября. В прошлом году приложиться к святыне смоги 45 тысяч верующих Южного Урала.
Отметим, что для дежурства у мощей требуется помощь волонтеров.
«В обязанности будет входить: регулировка потоков верующих, обработка стекла ковчега, работа с цветами, иная помощь в храме в эти радостные дни», — уточняют в епархии.