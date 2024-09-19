Мэр Омска рассказал, когда в жилых домах появится отопление

По словам Шелеста, было принято решение не дожидаться установления пятидневных среднесуточных + 8℃. Тепло в жилых домах начнут давать уже с понедельника, с 23 сентября. Шелест отметил, что какое-то время уйдёт на отладку. Точное время и дату подачи отопления можно узнать в УК.