Мэр Омска рассказал, когда в жилых домах появится отопление

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале рассказал, когда в домах омичей появится долгожданное отопление.
По словам Шелеста, было принято решение не дожидаться установления пятидневных среднесуточных + 8℃. Тепло в жилых домах начнут давать уже с понедельника, с 23 сентября. Шелест отметил, что какое-то время уйдёт на отладку. Точное время и дату подачи отопления можно узнать в УК.
Ранее мы сообщали, что гендиректор «Тепловой компании» уверяет, что дома в Омске на 100% готовы к отопительному сезону. Однако гендиректор «Омск РТС» оспорил его заявление и отметил, что более четверти домов к сезону не готовы.