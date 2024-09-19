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Мэр Омска рассказал, когда в жилых домах появится отопление

Бабье лето в Омске подходит к концу.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале рассказал, когда в домах омичей появится долгожданное отопление.

По словам Шелеста, было принято решение не дожидаться установления пятидневных среднесуточных + 8℃. Тепло в жилых домах начнут давать уже с понедельника, с 23 сентября. Шелест отметил, что какое-то время уйдёт на отладку. Точное время и дату подачи отопления можно узнать в УК.

Ранее мы сообщали, что гендиректор «Тепловой компании» уверяет, что дома в Омске на 100% готовы к отопительному сезону. Однако гендиректор «Омск РТС» оспорил его заявление и отметил, что более четверти домов к сезону не готовы.

ЖКХ