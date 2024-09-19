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Школу молодых ученых открыли в Новосибирском государственном университете

Студенты будут решать сложные задачи биологии.

Источник: ThisisEngineering

В НГУ открылась III школа молодых ученых «Применение синхротронного излучения для решения задач биологии». Об этом сообщили представители ВУЗа.

Более 100 молодых исследователей будут рассматривать несколько сложных биологических и химических задач. Например, кристаллизацию биополимеров, их рентгеноструктурный анализ, применение метода малоуглового рентгеновского рассеяния и использование подходов молекулярного моделирования.

— Наша школа признана помочь молодым ученым преодолеть порог входа в область использования синхротронного излучения для исследований биополимеров и установить контакты с экспертами, к которым можно будет обратиться за консультациями по разных задачам от планирования эксперимента до обработки экспериментальных данных, — рассказал Сергей Архипов, заведующий лабораторией НГУ.

Отметим, что 20 участников школы приехали из разных городов России: Владивостока, Красноярска, Томска, Москвы, Пущино, Казани, Уфы, Калининграда.

Работа школы выстроена из лекций и мастер-классов. Студенты получат опыт работы с кристаллами биополимеров, увидят, как хранятся данные образцы после извлечения из маточного раствора и узнают, как собирать и обрабатывать первичные дифракционные данные. Школа продлится 3 дня.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о новой разработке местных ученых. Новосибирские специалисты работают над системой для длительной транспортировки сердца.

наука