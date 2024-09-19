Школу молодых ученых открыли в Новосибирском государственном университете

— Наша школа признана помочь молодым ученым преодолеть порог входа в область использования синхротронного излучения для исследований биополимеров и установить контакты с экспертами, к которым можно будет обратиться за консультациями по разных задачам от планирования эксперимента до обработки экспериментальных данных, — рассказал Сергей Архипов, заведующий лабораторией НГУ.