Специалисты Гидрометцентра выявили уровень радиации в Ростовской области

Уровень радиации в Ростовской области не превышает естественных значений, говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— В 100-километровой зоне Ростовской АЭС мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,10−0,15 мкЗв/ч (11,5−17,3 мкР/ч), — указано в сообщении.
В целом по региону по состоянию на 9 часов 18 сентября фиксировали 0,12−0,16 мкЗв/ч (13,8−18,4 мкР/ч), по ЮФО вблизи радиационно-опасных объектов — 0,09−0,16 мкЗв/ч (10,4−18,4 мкР/ч). Измерения провели с помощью метеостанций.