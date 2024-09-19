Специалисты Гидрометцентра выявили уровень радиации в Ростовской области

В целом по региону по состоянию на 9 часов 18 сентября фиксировали 0,12−0,16 мкЗв/ч (13,8−18,4 мкР/ч), по ЮФО вблизи радиационно-опасных объектов — 0,09−0,16 мкЗв/ч (10,4−18,4 мкР/ч). Измерения провели с помощью метеостанций.