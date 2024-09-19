В Хабаровском крае с каждым днём становится всё прохладнее

С каждым днем сентября температуры становятся все ниже, особенно это заметно ночью. В северных районах по утрам уже легкий бодрый морозец!
На большей части территории края 20 сентября ожидаются небольшие дожди. Кратковременный дождь пройдет в Хабаровске, днём в краевом центре +13…+15 градусов, ночью всего +2…+4. Дождливо будет и на юге. В Бикине и Вяземском днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, на рассвете столбик термометра опустится до +3…+5 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Троицком еще достаточно тепло, днем +13…+15, ночью +2…+4 градуса и без осадков. В Советской Гавани дождь, в послеобеденное время +11…+13, ночью +4…+6 градусов. В селе имени Полины Осипенко днем те же +11…+13, а вот ночью уже настоящие заморозки −2…-4 градуса. Однако, север!
В Чегдомыне дневной фон температур +11…+13, и тоже морозец с утра −2…-4 градуса, но обойдется без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре в светлое время суток +10…+12, в ночное от 0 до +2 градусов. В Аяне днем воздух прогреется до +9 до +11, а ночью уже тоже зябко, от 0 до +2.
В Чумикане днем +8…+10 градусов, ночью +1…+3 градуса, небольшой дождь, в Николаевске-на-Амуре — все признаки поздней осени, там днем всего +7…+9, ночью +1…+3, и все это усугубит дождь.
В Охотске еще прохладнее, днем +6…+8, ночью температура устремится к нулю, но обойдется без дождя..
В Русской Православной Церкви 20 сентября или 7 сентября по «старому стилю» отмечают предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы, то есть день накануне торжества. Сам праздник — 21 сентября.