В Хабаровском крае с каждым днём становится всё прохладнее

В Троицком еще достаточно тепло, днем +13…+15, ночью +2…+4 градуса и без осадков. В Советской Гавани дождь, в послеобеденное время +11…+13, ночью +4…+6 градусов. В селе имени Полины Осипенко днем те же +11…+13, а вот ночью уже настоящие заморозки −2…-4 градуса. Однако, север!