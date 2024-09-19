Танцуют всем: в Большом начались гастроли Приморской сцены Мариинки

В соседней гримерке готовился Алексей Костюк. На его шевелюру надевают резиновую шапочку, покрывая ее тоном в цвет кожи. Черными тенями густо красят глаза, а темно коричневой пудрой делают острые скулы. Если не знать, что через полчаса артист выйдет на сцену в образе лекаря Бомелия, можно подумать, что в Большом поставили «Кощея Бессмертного» Римского-Корсакова. Уж так образ похож на созданный Георгием Милляром в кино! Пальцы Алексея унизаны громоздкими перстнями. Чтобы было видно из зрительного зала. Да и вообще, царский лекарь не может быть бедным человеком. На нем надеты стеганые, синие с позолотой штаны и такой же жакет с черным жабо. А поверх еще золоченый плащ.