Танцуют всем: в Большом начались гастроли Приморской сцены Мариинки

В столице начались масштабные гастроли Приморской сцены Мариинского театра. Оперная труппа впервые выступает в Большом театре — артисты уже представили «Царскую невесту» Римского-Корсакова. Предстоит «Аида» Верди, а также балеты «Корсар», «Жар-птица» и «Федра». О закулисье спектаклей и будущих обменных гастролях между ГАБТ, Мариинкой и ее филиалами — в материале «Известий».
С открытия 249-го театрального сезона прошло меньше двух недель, а на главной сцене страны уже представили два премьерных спектакля — балет «Спящая красавица» на музыку Петра Чайковского и оперу Бородина «Князь Игорь». Вернуть в афишу театра великие творения классиков — главная задача генерального директора Большого театра Валерия Гергиева. График новых постановок в афише ГАБТ очень плотный. Если премьерные спектакли балета «Спящая красавица» расписаны от старта сезона до 22 сентября, то «Князя Игоря» увидеть можно было лишь в одну дату. Однако после триумфального успеха 15 сентября на Исторической сцене по просьбам зрителей руководство Большого решило дополнить октябрьский репертуар тремя показами оперы Бородина. Билеты уже поступили в продажу в кассы и на сайт театра. Впереди — премьера оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила».
Едва зрители перевели дух от полученных эмоций, в афише Большого появились спектакли Приморской сцены Мариинки. Для москвичей это тоже своеобразная премьера. Театр в первый раз выехал в Москву с балетной труппой, оперной, хором и оркестром. Открыли гастроли 17 сентября на Новой сцене «Царской невестой» Николая Римского-Корсакова в постановке Вячеслава Стародубцева и оформлении Петра Окунева. Главные партии исполнили Лаура Бустаманте, Вячеслав Васильев, Алина Михайлик, Роман Крукович, Сергей Плешивцев, Евгений Плеханов, Алексей Костюк.
«Царская невеста» — первая самостоятельная постановка Приморской сцены, после того как краевой театр стал частью Мариинского. Когда питерский прирос филиалом во Владивостоке, он начал обогащать афишу за свой счет.
— Много спектаклей приехало из Мариинского или это были дубликаты, либо нам прислали, чтобы они жили, как это было с замечательной «Пиковой дамой» в постановке легендарного Юрия Темирканова, — рассказал главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков. — «Царская невеста» была сделана через год после того, как во Владивостоке обосновался Мариинский театр. Я сторонник традиционной режиссуры. Если это исторический сюжет, то надо быть максимально точным. Это не скрупулезная историчность, но некое средневековое русское фэнтези, сказка о любовном напитке.
Режиссер Вячеслав Стародубцев очень тонко подошел к прочтению сюжета. Он не отошел от замысла композитора ни на ноту. Но в сценическом решении исторических личностей показал, в чем-то утрировав их. Как считает Павел Смелков, синтез исторической оперы, лирической драмы и современного фэнтези дает замечательный эффект, делая его зрелищным. Декорации и костюмы для спектакля создали по эскизам Петра Окунева. И ничего бы не было без красивой музыки Римского-Корсакова, которая не может оставить равнодушным.
В репертуаре Большого и Мариинского театров есть свои «Царские невесты». Эта эпическая опера Римского-Корсакова что в Москве, что в Питере играется на главных сценах. Да и во Владивостоке ее ставили на большое пространство. Но на гастролях под «Царскую невесту» выделили Новую сцену. Ограниченных возможностей зрители не почувствовали, ведь в центре большую часть пространства заняла огромная декорация в виде куба-ящика. Он служит героям избой, кельей, дворцом, соборной площадью. Как говорит дирижер, это крупный план в отдалении.
— Нам на репетиции уже пришлось непросто, потому что в нашем театре для певцов гораздо выигрышнее баланс ямы и сцены, — поделился сложностями Павел Смелков. — На Приморской сцене оркестровая яма очень глубокая. Оркестру приходится пробивать акустику, чтобы звук несся наверх. А в Большом яма неглубокая и звонкая. Поэтому музыканты играют очень мягко и прозрачно. А вот певцам надо корректировать динамику звука.
Пока зрители собирались в фойе, за сценой полным ходом шла подготовка к спектаклю. На рейлах висели боярские шубы, униформа опричников, кафтаны и сарафаны. На ящиках аккуратно по цветам и по длине разложены бороды и парики.
Исполнитель партии Григория Грязного Вячеслав Васильев еще год назад был солистом оперной труппы Приморской сцены, а теперь он солирует в Мариинском театре в Питере. Герой Вячеслава — неоднозначный персонаж, опричник. В партии Грязного много экспрессии.
— Музыкальный материал — на выносливость, очень сложный вокально и драматически, надо иметь определенную подготовку, — признался артист. — Нужна техника, опыт. К счастью, я его уже приобрел. Я уже семь лет пою эту партию.
Пока мы общались с артистом, по радио услышали знакомый голос: «Дорогие коллеги, солисты и сопричастные. От всей души желаю вам прекрасного спектакля, хорошего настроения, блистательного звучания и победить всех и вся! Я с вами. Ура! Ура! Ура!» — напутствовала коллег худрук оперной труппы Ирина Соболева.
А рядом к выходу готовилась солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лаура Бустаманте. В «Царской невесте» у нее роль Любаши, любовницы опричника Григория Грязного, отравительницы царской невесты Марфы. Чтобы надеть парик из русых с проседью волос, певице заплетают свои волосы в тугие косы. На сцене она испытывает целый спектр эмоций от отчаяния до безумной любви, от жалости до ненависти. А в жизни Лауру Бустаманте переполняет счастье от предвкушения выхода на сцену Большого.
— Я училась в Волгоградской консерватории, и, скажу вам, какой бы вуз певцы ни оканчивали, все мечтают попасть в Большой театр, — поделилась Лаура Бустаманте. — И я благодарна судьбе, что она так сложилась и я имею возможность петь на этой сцене. Это огромная радость.
В соседней гримерке готовился Алексей Костюк. На его шевелюру надевают резиновую шапочку, покрывая ее тоном в цвет кожи. Черными тенями густо красят глаза, а темно коричневой пудрой делают острые скулы. Если не знать, что через полчаса артист выйдет на сцену в образе лекаря Бомелия, можно подумать, что в Большом поставили «Кощея Бессмертного» Римского-Корсакова. Уж так образ похож на созданный Георгием Милляром в кино! Пальцы Алексея унизаны громоздкими перстнями. Чтобы было видно из зрительного зала. Да и вообще, царский лекарь не может быть бедным человеком. На нем надеты стеганые, синие с позолотой штаны и такой же жакет с черным жабо. А поверх еще золоченый плащ.
— Костюм толстый, очень жаркий, по сути это нарядный ватник. Теряю много воды. Если бы худелось, то мы бы в театре все стройные были, — смеется артист на вопрос о том, худеет ли в этом образе. — У нас во Владивостоке сцена гораздо больше — шире и глубже, чем Новая сцена в Большом. У нас даже не все декорации поместились здесь.
Оперную часть гастролей продолжит «Аида» Верди в режиссуре Алексея Степанюка — один из самых масштабных спектаклей Приморской сцены. Показы пройдут 19 и 22 сентября. В первый день титульную партию исполнит петербургская солистка Мариинского театра Ольга Маслова. Вместе с ней на сцену выйдут солисты оперной труппы Приморской сцены Лаура Бустаманте, Анастасия Кикоть, Марат Мухаметзянов, Евгений Плеханов и Сергей Плешивцев. 22 сентября главные партии исполнят Алена Диянова, Татьяна Макарчук, Сергей Крылов, Бат-Эрдэне Доржцэдэн и Сергей Плешивцев.
Балетная труппа Приморской сцены представит три постановки. 21 сентября состоятся показы приключенческого балета Адольфа Адана «Корсар». Главные партии в спектакле в 14:00 исполнят ведущие солисты Приморской сцены Ирина Сапожникова, Виктор Мулыгин, Лилия Бережнова и Сергей Аманбаев, а в 18:00 — Шизуру Като, Лада Сартакова и Денис Клепиков, Рената Шакирова.
Гастрольный график филиала Мариинки обсуждается с маэстро Валерием Гергиевым, заверила «Известия» художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Ирина Соболева.
— Приморская сцена сейчас же подросла и вполне в состоянии поехать с гастролями и в другие регионы, — рассказала Ирина Соболева. — Планы уже намечены. С какими-то городами уже подписаны документы. Театр — это как девушка на выданье. Она должна вырасти, должна быть готова к своему первому балу. Сейчас наш театр уже готов к тому, чтобы выйти в свет.
В ближайшее время Мариинскому театру предстоят гастроли в Китае. Симфонический оркестр и оперная труппа театра во главе с Валерием Гергиевым несколько раз в год посещают разные города этой далекой страны. И там их очень ждут. Как считает худрук Ирина Соболева, это направление для гастрольной деятельности сейчас очень востребовано и будет активно развиваться. Заглядываются на Мариинку и другие страны. Но из-за общей сложной ситуации в мире даже налаженные прежде контакты поставлены на паузу. И каждая сторона ждет перемен.
А пока иностранцы мечтают о балете и опере из России, театры налаживают активный процесс обменных гастролей. Как «Известиям» рассказали в пресс-службе Большого театра, в октябре 2024 года на Новой сцене пройдут Дни культуры Республики Северная Осетия — Алания.
— 13 октября будет показан спектакль Мариинского театра (филиал в Республике Северная Осетия — Алания) Жанны Плиевой «Фатима», — сообщили в Большом театре. — Премьера на сцене филиала в Республике Северная Осетия — Алания (Владикавказ) состоялась 11 ноября 2023-го. Завершатся Дни культуры показом концерта мастеров искусств. В свою очередь, Большой театр выступит в Санкт-Петербурге в середине октября с двумя редкими оперными названиями — с 15 по 17 октября «Луиза Миллер» Джузеппе Верди и 19 октября опера Гектора Берлиоза «Беатриче и Бенедикт».
Похоже, руководитель двух театров — Мариинки и Большого — маэстро Валерий Гергиев внедряет в жизнь план по взаимозаменяемости репертуара главных сцен.