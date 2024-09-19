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Красноярцы пожаловались главам районов на отсутствие отопления

198 звонков поступило от жителей Красноярска на горячие линии глав районов по отоплению за два часа вечером 18 сентября.

В основном люди сообщали об отсутствии тепла в квартирах или отдельных комнатах, но были и такие обращения, когда тепла нет во всём доме.

Как рассказали в мэрии, больше всего звонков было из Центрального и Свердловского районов — по 34. «В Центральном районе примерно половина обращений была связана с авариями на сетях, из-за которых параметры подачи тепла пока снижены. Большинство работ завершат к вечеру пятницы, 20 сентября. Причина остальных проблем — завоздушивание систем отопления внутри домов», — пояснил глава администрации.

В самом большой районе Красноярска, Советском, приняли 33 обращения.

30 звонков поступило на горячую линию по отоплению в Октябрьском районе, 28 — в Железнодорожном. В этих районах часть обращений связана с авариями на сетях. В остальных случаях идёт настройка внутридомовых сетей.

Меньше всего звонков было из Ленинского и Кировского районов — 20 и 19 соответственно.

«Из-за дефектов на трубопроводах без тепла в Красноярске остаются 40 многоквартирных домов, а также 34 частных дома в Октябрьском районе, — сообщили в мэрии. — Устранить большинство аварий теплоэнергетики обещают до конца этой недели. Все адреса, на которые поступили жалобы, переданы в работу управляющим компаниям, и находятся на контроле у администрации районов. Также специалисты в штабном режиме работают с теплотранспортной компанией».

Глава города Владислав Логинов получил отработать все заявки в кратчайшие сроки.

ЖКХ