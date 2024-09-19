Красноярцы пожаловались главам районов на отсутствие отопления

«Из-за дефектов на трубопроводах без тепла в Красноярске остаются 40 многоквартирных домов, а также 34 частных дома в Октябрьском районе, — сообщили в мэрии. — Устранить большинство аварий теплоэнергетики обещают до конца этой недели. Все адреса, на которые поступили жалобы, переданы в работу управляющим компаниям, и находятся на контроле у администрации районов. Также специалисты в штабном режиме работают с теплотранспортной компанией».