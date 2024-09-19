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Жителей Татарстана предупредили о похолодании

Синоптики не исключают возможность возвращения тёплой погоды.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

В Татарстане ожидается похолодание. Ночные температуры будут опускаться ниже +10 градусов, а днём не будут превышать +24 градуса.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в ночное время суток возможны кратковременные дожди. Осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15 м/с. Температура днём составит +19 +24 градуса.

Ночью температура будет опускаться до +8 градусов, в отдельных районах — до +2 градусов. На почве и в воздухе возможны заморозки.

Синоптики отмечают, что похолодание продержится в регионе несколько дней. Затем прогнозируется потепление. По словам экспертов, периоды «бабьего лета» могут повторяться несколько раз за сезон.