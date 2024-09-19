«Нижегородский водоканал» ищет источник вони в Нижнем Новгороде

По информации сообщает «Нижний сейчас», представители Роспотребнадзора, которые не раз брали пробы, рассматривают несколько источников неприятного запаха. Версия, что причиной стала Нижегородская станция аэрации, не подтверждается пробами воздуха. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц предполагает, что запах может исходить от заброшенного ливневого коллектора, куда незаконно могут сливать отходы. Роспотребнадзор проведет теледиагностику объекта вместе с «Нижегородским водоканалом».