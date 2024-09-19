«Нижегородский водоканал» ищет источник вони в Нижнем Новгороде

Жители верхней части Нижнего Новгорода давно уже жалуются на запах сероводорода, но источник вони обнаружить пока не удается. Поиском источником зловония сейчас занимается компания «Нижегородский водоканал». Об этом стало известно на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству.
По информации сообщает «Нижний сейчас», представители Роспотребнадзора, которые не раз брали пробы, рассматривают несколько источников неприятного запаха. Версия, что причиной стала Нижегородская станция аэрации, не подтверждается пробами воздуха. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц предполагает, что запах может исходить от заброшенного ливневого коллектора, куда незаконно могут сливать отходы. Роспотребнадзор проведет теледиагностику объекта вместе с «Нижегородским водоканалом».
Руководитель предприятия Дмитрий Сивохин также сообщил о выявленной незаконной свалке, образовавшейся на частной территории недалеко от станции аэрации. Также ведется осмотр коллекторов на предмет незаконного слива жидких отходов. Сейчас в Нижнем Новгороде ждут приезда представителей «Российского экологического движения» и их помощи в решении проблемы с запахом.
Пока же администрация Нижнего Новгорода предлагает горожданам в случае обнаружения резкого запаха канализации, обратиться в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Напомним, по факту загрязнения атмосферного воздуха уже возбуждено уголовное дело.