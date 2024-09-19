В Приморье пройдут масштабные рейды — ГАИ

В Приморье с пятницы по воскресенье,
В ходе мероприятий будет задействовано максимальное число нарядов ДПС. Полицейские будут выявлять водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения или лишены прав управления.
Водителям напоминают о серьезных последствиях управления автомобилем в состоянии опьянения. Нарушение данного правила влечет за собой административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
За повторное нарушение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность, включающая штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Также, сейчас активно применяется мера по изъятию транспортного средства злостного нарушителя в пользу государства.
Напомним, в текущем месяце в Приморье проходят рейды ГАИ, направленные на борьбу с различными нарушениями правил дорожного движения.