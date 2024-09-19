В Приморье пройдут масштабные рейды — ГАИ

За повторное нарушение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность, включающая штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Также, сейчас активно применяется мера по изъятию транспортного средства злостного нарушителя в пользу государства.