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В Петербурге запустили новый автобусный рейс в Смоленск

Комитет по транспорту Петербурга сообщил о запуске нового утреннего рейса № 8602 по маршруту Санкт-Петербург — Смоленск. Особенностью данного рейса будет наличие дополнительных остановок в Луге, Пскове, Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Усвяте и Велиже.

Автобус будет отправляться ежедневно в 7:30 с автовокзала на набережной Обводного канала. Билеты уже доступны для покупки в кассах вокзала и на официальном сайте. Для удобства пассажиров рейс обслуживается автобусами класса люкс, которые оборудованы кондиционерами, туалетами, мультимедийными устройствами, розетками у каждого сиденья и бесплатным Wi-Fi. В пути пассажирам также предложат бесплатные напитки и взять с собой до трёх единиц багажа.

Как сообщила директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская, количество междугородних рейсов, отправляющихся с автобусного вокзала Петербурга, продолжает расти из-за увеличения спроса на внутренние поездки. Только за три летних месяца было выполнено более 9 тысяч рейсов, которыми воспользовались свыше 312 тысяч пассажиров.

В ближайшее время также планируется запуск нового маршрута до Нижнего Новгорода.