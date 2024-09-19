В Петербурге запустили новый автобусный рейс в Смоленск

Автобус будет отправляться ежедневно в 7:30 с автовокзала на набережной Обводного канала. Билеты уже доступны для покупки в кассах вокзала и на официальном сайте. Для удобства пассажиров рейс обслуживается автобусами класса люкс, которые оборудованы кондиционерами, туалетами, мультимедийными устройствами, розетками у каждого сиденья и бесплатным Wi-Fi. В пути пассажирам также предложат бесплатные напитки и взять с собой до трёх единиц багажа.
Как сообщила директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская, количество междугородних рейсов, отправляющихся с автобусного вокзала Петербурга, продолжает расти из-за увеличения спроса на внутренние поездки. Только за три летних месяца было выполнено более 9 тысяч рейсов, которыми воспользовались свыше 312 тысяч пассажиров.
В ближайшее время также планируется запуск нового маршрута до Нижнего Новгорода.