В Краснодаре запустят 20 новых трамваев 20 сентября

Общественный транспорт обновляют и в других городах Кубани. Так, с начала года регион закупил 16 электробусов, произведенных в Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе. Почти всю технику запустили на муниципальных маршрутах в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Краснодаре.