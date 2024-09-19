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В Краснодаре запустят 20 новых трамваев 20 сентября

Губернатор Кубани рассказал об обновлении общественного транспорта в регионе.

Источник: Вениамин Кондратьев — Telegram

В Краснодаре запустят 20 новых трамваев 20 сентября. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Односекционные вагоны оборудованы кондиционерами. Каждый состав адаптирован для маломобильных граждан. Всего вагоны вмещают до 120 пассажиров.

До конца года в Краснодар привезут еще 20 новых трамваев.

Общественный транспорт обновляют и в других городах Кубани. Так, с начала года регион закупил 16 электробусов, произведенных в Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе. Почти всю технику запустили на муниципальных маршрутах в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Краснодаре.

«Переход на экологически чистый транспорт — одна из наших приоритетных задач», — сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что семь новых электробусов вышли на улицы Краснодара. Количество такого транспорта в краевом центре выросло до 23.