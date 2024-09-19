Технологии ИИ могут применить при создании новой редакции Красной книги Москвы

«Сейчас как раз проходит экотон “Зеленый код Москвы”, где команды из 27 стран мира решают задачи на стыке управления и ИТ. И один из этих кейсов называется “Красная книга”. Потому что традиционно Красная книга — это всегда были люди-биологи, которые обходили леса, поля и отмечали растения и животных. Это достаточно долгая и трудоемкая работа. И мы с помощью команд из лучших университетов России и мира надеемся найти цифровое решение. Созданием цифровой базы уже никого не удивишь. А с другой стороны, сейчас по космоснимкам с помощью достаточно простых методов искусственного интеллекта уже отличают породы деревьев и породы больших кошек. По хвосту кита могут определить его вид. И сейчас мы в Москве думаем над использованием подобных технологий при создании новой редакции Красной книги Москвы», — сказала Урожаева.