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Технологии ИИ могут применить при создании новой редакции Красной книги Москвы

Технологии обработки искусственным интеллектом снимков из космоса могут быть использованы при создании новой редакции Красной книги Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева.

Источник: Rhys Kentish/CC0

«Сейчас как раз проходит экотон “Зеленый код Москвы”, где команды из 27 стран мира решают задачи на стыке управления и ИТ. И один из этих кейсов называется “Красная книга”. Потому что традиционно Красная книга — это всегда были люди-биологи, которые обходили леса, поля и отмечали растения и животных. Это достаточно долгая и трудоемкая работа. И мы с помощью команд из лучших университетов России и мира надеемся найти цифровое решение. Созданием цифровой базы уже никого не удивишь. А с другой стороны, сейчас по космоснимкам с помощью достаточно простых методов искусственного интеллекта уже отличают породы деревьев и породы больших кошек. По хвосту кита могут определить его вид. И сейчас мы в Москве думаем над использованием подобных технологий при создании новой редакции Красной книги Москвы», — сказала Урожаева.

Она отметила, что точные сроки переиздания Красной книги Москвы называть пока преждевременно.

«Красная книга будет, безусловно, переиздаваться. Но мы сейчас думаем над тем, как сделать это наиболее эффективно и наиболее интересно. С использованием искусственного интеллекта и новейших технологий. Можно фиксировать и автоматически заносить попавших в кадр птиц и животных. Также, например, в Москве очень популярна история с birdwatching, с наблюдением за птицами. И мы, иногда, анализируя итоги конкурсов, видим, что к нам вернулись определенные виды птиц. Поэтому, конечно, мы еще будем использовать ресурс неравнодушных к экологии людей, которые активно участвуют в жизни города», — добавила руководитель департамента.

технологии
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