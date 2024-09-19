«Водоканал» перенёс сроки перекрытия Радищева, где планируют ремонтировать коллектор XIX века

Ограничение движения транспорта на улице Радищева, где будут ремонтировать коллектор XIX века, перенесли на 4 октября. Об этом сообщает областной «Водоканал».
Двустороннее движение организуют до конца марта 2025 года на участках: проспекта Победы (от Радищева до Вагоностроительной); улицы Вагоностроительной (от проспекта Победы до Радищева); улицы Радищева (от Вагоностроительной до Поперечной).
Дополнительные светофоры появятся на перекрёстках Вагоностроительной и Победы, Бассейной и Победы, а также Вагоностроительной и Радищева.
Кроме того, автобусную остановку «ДК Вагонзавода» временно перенесут к дому № 101−103 по проспекту Победы. То же касается пункта «Вагоностроительная улица». До окончания капитального ремонта остановка будет находиться в районе дома № 63 по проспекту Победы.