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«Водоканал» перенёс сроки перекрытия Радищева, где планируют ремонтировать коллектор XIX века

На ближайших улицах установят дополнительные светофоры и перенесут автобусные остановки.

Ограничение движения транспорта на улице Радищева, где будут ремонтировать коллектор XIX века, перенесли на 4 октября. Об этом сообщает областной «Водоканал».

Двустороннее движение организуют до конца марта 2025 года на участках: проспекта Победы (от Радищева до Вагоностроительной); улицы Вагоностроительной (от проспекта Победы до Радищева); улицы Радищева (от Вагоностроительной до Поперечной).

Дополнительные светофоры появятся на перекрёстках Вагоностроительной и Победы, Бассейной и Победы, а также Вагоностроительной и Радищева.

Кроме того, автобусную остановку «ДК Вагонзавода» временно перенесут к дому № 101−103 по проспекту Победы. То же касается пункта «Вагоностроительная улица». До окончания капитального ремонта остановка будет находиться в районе дома № 63 по проспекту Победы.