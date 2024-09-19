«Водоканал» перенёс сроки перекрытия Радищева, где планируют ремонтировать коллектор XIX века

Кроме того, автобусную остановку «ДК Вагонзавода» временно перенесут к дому № 101−103 по проспекту Победы. То же касается пункта «Вагоностроительная улица». До окончания капитального ремонта остановка будет находиться в районе дома № 63 по проспекту Победы.