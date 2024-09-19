10 тысяч дубов Петра I собираются высадить в Таганроге

— В одном килограмме не менее 200 штук желудей. Таким образом, на одну тысячу деревьев нам нужно 5 кг. Получается, для 10 тысяч деревьев нужен один мешок желудей, то есть 50 кг. В этом году наш толстый дуб Кирилл выдаст нам не менее 5−7 мешков, — заявили активисты.