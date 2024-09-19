10 тысяч дубов Петра I собираются высадить в Таганроге

В Таганроге активисты-общественники решили высадить 10 тысяч дубов Петра I. Для этого намерены собрать и раздать желуди от старых деревьев.
Количество посадочного материала уже рассчитали.
— В одном килограмме не менее 200 штук желудей. Таким образом, на одну тысячу деревьев нам нужно 5 кг. Получается, для 10 тысяч деревьев нужен один мешок желудей, то есть 50 кг. В этом году наш толстый дуб Кирилл выдаст нам не менее 5−7 мешков, — заявили активисты.
Таганрожцы напомнили, что сейчас в городе растут несколько старинных деревьев.
По одной из версий, первые деревья в роще «Дубки» высадили по указу императора Петра Первого. Считается, что зеленых долгожителей изначально укоренили вблизи урочища Большая Черепаха. Роща пережила нашествие турков и Великую Отечественную войну, в наши дни ей присвоили статус особо охраняемой природной территории.