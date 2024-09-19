Главные новости 19 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 сентября 2024 года.
В США раскрыли способ доставки смертоносных пейджеров в Ливан
Израиль создал подставную венгерскую компанию BAC Consulting KFT для производства пейджеров с взрывчаткой для Ливана, сообщают источники The New York Times. По данным издания, это часть израильского плана, включающего еще две такие компании для сокрытия личностей работников разведки.
Главком ВМФ оценил готовность применить оружие подлодок ТОФ
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев сообщил, что самое мощное разрушительное оружие находится на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и готово к применению.
СМИ сообщили подробности массовой драки со стрельбой в Тутаеве
В Тутаеве Ярославской области произошла массовая драка со стрельбой, организованная группой из Рыбинска. На место инцидента прибыли ОМОН и СОБР, были задержаны 15−20 человек. Полиция расследует дело по статье о хулиганстве, предусматривающей до семи лет тюрьмы.
В МВД оценили идею отмены безвизового въезда в РФ
Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил в интервью «Коммерсанту», что отмена безвизового въезда оптимальна для обеспечения внутренней безопасности. Однако он осознает экономические и демографические последствия, а также важность дружеских отношений с другими странами.
Синоптик предупредил о резком похолодании в европейской части России
Жители европейской России в ближайшие дни смогут насладиться последними летними днями, однако к воскресенью, 22 сентября, ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.