Главные новости 19 сентября 2024 года

В Тутаеве Ярославской области произошла массовая драка со стрельбой, организованная группой из Рыбинска. На место инцидента прибыли ОМОН и СОБР, были задержаны 15−20 человек. Полиция расследует дело по статье о хулиганстве, предусматривающей до семи лет тюрьмы.