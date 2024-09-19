Выступление Уитни Хьюстон в ЮАР выйдет как фильм и лайв-альбом

Кроме Дурбана Уитни дала еще два концерта в ЮАР — в Йоханнесбурге и Кейптауне. Проект был приурочен к исторической победе Нельсона Манделы на президентских выборах в республике. Артистка стала первой исполнительницей, выступившей в стране после отмены апартеида.