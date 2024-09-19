Выступление Уитни Хьюстон в ЮАР выйдет как фильм и лайв-альбом

Знаменитое шоу певицы Уитни Хьюстон в южноафриканском городе Дурбан 1994 года впервые увидит свет в виде концертного фильма и пластинки.
В честь 30-летия уникального события картина будет показана в 900 кинотеатрах по всему миру в отреставрированной версии 4K и с улучшенным звуком, сообщает ABC News. Событие состоится 23 октября.
Лонгплей The Concert for a New South Africa (Durban) выпустит лейбл Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment. В альбом войдут главные хиты Хьюстон, включая ранее не издававшуюся песню Love Is. Релиз намечен на 8 ноября.
Кроме Дурбана Уитни дала еще два концерта в ЮАР — в Йоханнесбурге и Кейптауне. Проект был приурочен к исторической победе Нельсона Манделы на президентских выборах в республике. Артистка стала первой исполнительницей, выступившей в стране после отмены апартеида.
Шоу звезды посетили более 200 тысяч человек. Доходы от мероприятий певица пожертвовала местным детским благотворительным организациям.
В 2023-м вышел посмертный студийник Хьюстон I Go to the Rock.