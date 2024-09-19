Стало известно, когда «бабье лето» придет в Иркутскую область

Долгожданное «бабье лето» наконец приходит в регион. Погода в Иркутской области 20 сентября 2024 позволит жителям Приангарья в последний раз насладиться теплой погодой. Как сообщили в синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +14…+19.
— По области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Катангском и северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки, утром при прояснении туманы, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутской области 20 сентября 2024 обещает быть ветреной. Преобладать будут юго-западные и юго-восточные потоки, с порывами до 13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до −3…+2, а днем при облачной погоде поднимется всего до +7…+12.