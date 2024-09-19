Стало известно, когда «бабье лето» придет в Иркутскую область

Погода в Иркутской области 20 сентября 2024 обещает быть ветреной. Преобладать будут юго-западные и юго-восточные потоки, с порывами до 13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до −3…+2, а днем при облачной погоде поднимется всего до +7…+12.