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Первокурсницей стала 62-летняя жительница Краснодарского края

На первый курс в Адыгейский государственный университет (АГУ) поступила 62-летняя жительница Краснодарского края. Даханагу Ачох мечтает помочь сохранению родного языка в ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу АГУ.

Источник: пресс-служба Адыгейского государственного университета

Даханагу Ачох — педагог по русскому языку и литературе со стажем. В свои годы она вновь стала студенткой, поступив на факультет адыгейской филологии и культуры.

Женщина проживает в одном из самых больших шапсугских аулов Черноморского побережья. Как отмечает первокурсница, к сожалению, дети практически не говорят на родном языке во внеурочное время, — только 10% ребят в полной мере владеет адыгейским языком.

— Моя цель — получить образование и организовать студию, где дети будут изучать не только родной язык, но и историю, культуру, этнографию адыгов, знакомиться с традиционными ремеслами, — рассказала студентка.

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