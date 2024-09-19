Первокурсницей стала 62-летняя жительница Краснодарского края

Даханагу Ачох — педагог по русскому языку и литературе со стажем. В свои годы она вновь стала студенткой, поступив на факультет адыгейской филологии и культуры.
Женщина проживает в одном из самых больших шапсугских аулов Черноморского побережья. Как отмечает первокурсница, к сожалению, дети практически не говорят на родном языке во внеурочное время, — только 10% ребят в полной мере владеет адыгейским языком.
— Моя цель — получить образование и организовать студию, где дети будут изучать не только родной язык, но и историю, культуру, этнографию адыгов, знакомиться с традиционными ремеслами, — рассказала студентка.