Умер Анатолий Харитошин — новосибирский пилот, который посадил горящий самолет

Под Новосибирском умер 76-летний Анатолий Харитошин — ветеран авиации и создатель авиационного класса с аэродромом в селе Сузун. Мужчина скончался от остановки сердца 17 сентября, сообщили КП-Новосибирск знакомые летчика.
— Наши отцы работали вместе, мы дружили в детстве. Анатолий Степанович уехал в летное училище, стал пилотом гражданской авиации, летал на узбекском направлении, стал командиром экипажа, затем — командиром эскадрильи Ту-154. С выходом на пенсию вернулся в Сузун, открыл классы авиации, нашел тренажер для А-22 «Аэропракт». Обучал ребятишек из отдаленных сел пилотировать самолет и прыгать с парашютом. Про личные качества Анатолия Степановича скажу коротко: лучше человека я не встречал за всю жизнь, — рассказал КП-Новосибирск эколог Валентин Федотов.
В администрации Сузунского района сообщили: командир экипажа Анатолий Харитошин однажды предотвратил катастрофу. На борту самолет возник пожар, Анатолий Степанович быстро принял правильное решение, посадил самолет и сохранил жизни пассажиров. За свою работу командир был награжден государственными наградами.
— Анатолий Харитошин — инициатор создания Сузунского структурного подразделения Новосибирского учебного авиационного центра им. А. И. Покрышкина. Он стал наставником сотен мальчишек и девчонок, возглавил школу взросления, преодоления трудностей, школу любви к небу и родной стране. Многие из его выпускников стали не только хорошими пилотами, но и авиационными техниками. Мы всегда будем хранить в своих сердцах память о нашем добром земляке, — сообщили в администрации Сузунского района.