Умер Анатолий Харитошин — новосибирский пилот, который посадил горящий самолет

— Наши отцы работали вместе, мы дружили в детстве. Анатолий Степанович уехал в летное училище, стал пилотом гражданской авиации, летал на узбекском направлении, стал командиром экипажа, затем — командиром эскадрильи Ту-154. С выходом на пенсию вернулся в Сузун, открыл классы авиации, нашел тренажер для А-22 «Аэропракт». Обучал ребятишек из отдаленных сел пилотировать самолет и прыгать с парашютом. Про личные качества Анатолия Степановича скажу коротко: лучше человека я не встречал за всю жизнь, — рассказал КП-Новосибирск эколог Валентин Федотов.