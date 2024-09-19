В Волгограде скульптуру «Вперед и вверх!» откроют 21 сентября в Горсаду

В горсаду Волгограда 21 сентября пройдет торжественное открытие новой городской скульптуры — композиции «Вперед и вверх!» с тремя альпинистами на скале. Горожан приглашают на церемонию, которая начнется в 17.00. На открытие также приглашены спортсмены, предприниматели и меценаты.
Волгоградцы уже с удовольствием фотографируются на фоне скульптуры, которую поставили в новой части парка. Посвятили композицию всем тем, кто идет к своей цели, преодолевая трудности и помогая другим. На этой неделе на скале появились последние штрихи — цитаты Высоцкого и Визбора. После торжественного открытия скульптуры на главной площади парка устроят концерт волгоградских бардов, где прозвучат все те песни, слова которых выбиты на камне.