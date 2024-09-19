В Башкирии появились дети с именами Рахимбой, Эван, Альвина и Овсанна

В Башкирии назвали самые редкие и популярные имена детей, которые родились в период с 1 января по 18 сентября 2024 года. Данные опубликованы на портале ЗАГС.
Самыми экзотичными вариантами для мальчиков стали Рахимбой, Эван, Антип, Насим, Ильфир. Оригинальные имена для девочек — Альвина, Овсанна, Адилия, Нейля, Эйлина.
Самые популярные мужские имена — Амир, Тимур, Марк, Артем и Эмир. Женские — Амина, София, Эмилия, Ева и Арина.
Ранее сообщалось, что в республике в 2024 году уровень смертности превысил уровень рождаемости. За полугодие родилось 16 558 малышей и умерло 25 703 человека. Общая убыль населения по региону в период с января по июнь текущего года оставила 9 145 человек. Хуже всего дела обстоят в Ермекеевском и Краснокамском районах, где показатель естественной убыли населения достиг 14,2 на тысячу человек. Также опасная ситуация Аургазинском (12,4), и Бижбулякском (12,1) районах.
Также в республике сокращается женщин фертильного возраста. Удельный вес населения в возрасте до 14 лет на сегодня составляет 19,3%, а от 50 лет — 38,1%. Это ведет к низкой рождаемости и, как следствие, в республике становится меньше жителей.