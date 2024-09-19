В Башкирии появились дети с именами Рахимбой, Эван, Альвина и Овсанна

Ранее сообщалось, что в республике в 2024 году уровень смертности превысил уровень рождаемости. За полугодие родилось 16 558 малышей и умерло 25 703 человека. Общая убыль населения по региону в период с января по июнь текущего года оставила 9 145 человек. Хуже всего дела обстоят в Ермекеевском и Краснокамском районах, где показатель естественной убыли населения достиг 14,2 на тысячу человек. Также опасная ситуация Аургазинском (12,4), и Бижбулякском (12,1) районах.