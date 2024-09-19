«Настоящая карета для Золушки»: тыкву-гиганта весом более 300 кг вырастили в Иркутской области

«Настоящая карета для Золушки», — пишут в соцсетях под фотографией тыквы-гиганта, которую вырастила 49-летняя Ирина Угодчикова из Черемхова Иркутской области. Вес овоща — больше 300 килограммов, на него можно даже залезть!
Ирина — председатель избирательной комиссии в своем городе. Летом от работы отдыхает обычно на даче. Любовь к огороду у нее привита с детства. Огурцы, помидоры, лук, кабачки… чего только нет на грядках у сибирячки! Вот уже второе лето она с азартом выращивает «великанов».
— В интернете нашла сообщество садоводов и агрономов, которые увлекаются столь необычным хобби. Многие из них — рекордсмены страны. Я загорелась идеей тоже попробовать, — рассказывает КП-Иркутск Ирина. — Приобрела семена тыквы сорта «атлантик гигант». В прошлом году вырос первый, 200-килограммовый плод. Параметры вычислила, сделав замеры в высоту и в ширину (существуют специальные таблицы, куда тыквоводы вносят эти данные и узнают вес — Ред.). Иначе пришлось бы поднимать его с помощью крана!
В этом году Ирина побила собственный рекорд. Одна тыква весит больше 200 кило, а вторая — около 323! Добиться таких результатов в суровой Сибири непросто. В чем секрет успеха?
Первое — нужно выделить будущему царь-овощу на огороде просторную площадь, не менее 15 квадратных метров. Второе — щедро поливать. На это у сибирячки уходило по два часа в день, особенно в жару. Помогали муж и сын. Третье — качественная подкормка. Сибирячка использовала органические удобрения — компосты, перегной. Чтобы вырастить из маленьких семечек таких гигантов, Ирине понадобилось пять месяцев.
— Тыкву поменьше я разрезала примерно на 30 огромных ломтей и раздала родным, друзьям и соседям. Бонусом каждому — рецепты блюд из этого овоща. Я очень люблю делать тыквенную икру, она даже вкуснее кабачковой.
Второго великана Ирина отдаст на местную страусиную ферму, на корм птицам.
— Помимо тыкв у меня выросли гигантские лук и томаты. Вес одного помидора, например, составил 1,6 кило. В следующем году поставлю эксперимент с арбузом.
Кстати, самая большая тыква России в этом году выросла у жителя Москвы Александра Чусова. Ее вес достигает 817 килограммов. Именно у него сибирячка и приобрела семена.