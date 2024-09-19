«Настоящая карета для Золушки»: тыкву-гиганта весом более 300 кг вырастили в Иркутской области

— В интернете нашла сообщество садоводов и агрономов, которые увлекаются столь необычным хобби. Многие из них — рекордсмены страны. Я загорелась идеей тоже попробовать, — рассказывает КП-Иркутск Ирина. — Приобрела семена тыквы сорта «атлантик гигант». В прошлом году вырос первый, 200-килограммовый плод. Параметры вычислила, сделав замеры в высоту и в ширину (существуют специальные таблицы, куда тыквоводы вносят эти данные и узнают вес — Ред.). Иначе пришлось бы поднимать его с помощью крана!