Синоптики зафиксировали первые заморозки в Волгоградской области

В последнюю неделю синоптики в Волгоградской области фиксируют резкое похолодание, которое наступает по ночам. Так, в конце этой недели жителей региона ждет снижение температуры воздуха до +2 градусов.
Специалисты прогнозируют и дальнейшее похолодание в Волгоградской области. При этом, по данным центра «Фобос», первые ночные заморозки на территории региона уже были зафиксированы в ночь на 19 сентября.
Отметим, что в ближайшие ночи холодно будет и Волгограде. Метеорологи обещают снижение температуры до +7…+9 градусов.