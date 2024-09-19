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Синоптики зафиксировали первые заморозки в Волгоградской области

Метеорологи продолжают отмечать снижение температуры воздуха в регионе в ночное время.

Сейчас в Олбани: +15° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: Freepik

В последнюю неделю синоптики в Волгоградской области фиксируют резкое похолодание, которое наступает по ночам. Так, в конце этой недели жителей региона ждет снижение температуры воздуха до +2 градусов.

Специалисты прогнозируют и дальнейшее похолодание в Волгоградской области. При этом, по данным центра «Фобос», первые ночные заморозки на территории региона уже были зафиксированы в ночь на 19 сентября.

Отметим, что в ближайшие ночи холодно будет и Волгограде. Метеорологи обещают снижение температуры до +7…+9 градусов.