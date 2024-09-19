Жители поселка Старые Горки почти на сутки останутся без водоснабжения

В поселке Старые Горки Приволжского района Казани временно не будет воды. Это связано с подключением участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщили в МУП «Водоканал», подача воды будет прекращена с 9:00 26 сентября до 6:00 27 сентября по следующим улицам:
ул. Артельная;
ул. Белостокская;
ул. Брянская;
ул. Горная;
ул. Героев Хасана;
ул.1-я Героев Хасана;
ул.2-я Героев Хасана;
ул. Дальневосточная;
ул. Двинская;
ул. Депутатская;
ул. Днепропетровская;
ул. Заовражная;
ул.1-я Калининградская;
ул.2-я Калининградская;
ул.3-я Калининградская;
ул.4-я Калининградская;
ул. Кооперативная;
пер. Кузнечный;
ул. Кулибина;
ул. Линейная;
ул. Львовская;
пер. Мало-Кузнечный;
ул. Местная;
ул. Молодецкая;
пер. Молодецкий;
ул. Офицерская;
ул. Пензенская;
ул. Раздольная;
ул. Севастопольская;
ул. Сызранская;
ул. Туринская;
ул.2-я Туринская;
ул. Тушинская;
ул. Уржумская;
ул. Урожайная;
пер. Урожайный.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.