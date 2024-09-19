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Жители поселка Старые Горки почти на сутки останутся без водоснабжения

Это связано с подключением участка водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В поселке Старые Горки Приволжского района Казани временно не будет воды. Это связано с подключением участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

Как сообщили в МУП «Водоканал», подача воды будет прекращена с 9:00 26 сентября до 6:00 27 сентября по следующим улицам:

ул. Артельная;

ул. Белостокская;

ул. Брянская;

ул. Горная;

ул. Героев Хасана;

ул.1-я Героев Хасана;

ул.2-я Героев Хасана;

ул. Дальневосточная;

ул. Двинская;

ул. Депутатская;

ул. Днепропетровская;

ул. Заовражная;

ул.1-я Калининградская;

ул.2-я Калининградская;

ул.3-я Калининградская;

ул.4-я Калининградская;

ул. Кооперативная;

пер. Кузнечный;

ул. Кулибина;

ул. Линейная;

ул. Львовская;

пер. Мало-Кузнечный;

ул. Местная;

ул. Молодецкая;

пер. Молодецкий;

ул. Офицерская;

ул. Пензенская;

ул. Раздольная;

ул. Севастопольская;

ул. Сызранская;

ул. Туринская;

ул.2-я Туринская;

ул. Тушинская;

ул. Уржумская;

ул. Урожайная;

пер. Урожайный.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.

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