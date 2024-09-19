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В Нахичевани Ростова-на-Дону перекроют почти 10 улиц

Около 10 улиц поэтапно перекроют в Ростове-на-Дону с 29 сентября до 15 декабря.
Источник: Комсомольская правда

Почти 10 улиц перекроют в Нахичевани Ростова-на-Дону из-за работ на сетях канализации. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.

Ограничения планируются с 29 сентября до 15 декабря 2024 года. Поэтапно будут перекрыты:

— улица Красноаксайская;

— 1-я улица (от Красноаксайской до Подвойского, 72);

— 2-я улица;

— 3-я улица (от Красноаксайской до 3-й улицы, 20);

— 4-я улица (от Красноаксайской до 4-й улица, 13);

— 43-я линия (на пересечении 43-й линии и 2-й Пролетарской в створе дома № 68);

— улица Богданова (на пересечении Богданова и 43-й линии в створе дома № 86);

— улица 2-я Пролетарская (от 2-й Пролетарской, 77 до 2-й Пролетарской, 81а);

— улица Сарьяна, в створе дома № 40/55.

Также ограничат проезд по Сарьяна в створе дома № 54/73 и по 2-й Пролетарской на участке 2-й Пролетарской между домами № 60 и 64.

Напомним, с 16 сентября 2024 года на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону открыли 64 платных парковочных места.