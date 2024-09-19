В Нахичевани Ростова-на-Дону перекроют почти 10 улиц

Почти 10 улиц перекроют в Нахичевани Ростова-на-Дону из-за работ на сетях канализации. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.
Ограничения планируются с 29 сентября до 15 декабря 2024 года. Поэтапно будут перекрыты:
— улица Красноаксайская;
— 1-я улица (от Красноаксайской до Подвойского, 72);
— 2-я улица;
— 3-я улица (от Красноаксайской до 3-й улицы, 20);
— 4-я улица (от Красноаксайской до 4-й улица, 13);
— 43-я линия (на пересечении 43-й линии и 2-й Пролетарской в створе дома № 68);
— улица Богданова (на пересечении Богданова и 43-й линии в створе дома № 86);
— улица 2-я Пролетарская (от 2-й Пролетарской, 77 до 2-й Пролетарской, 81а);
— улица Сарьяна, в створе дома № 40/55.
Также ограничат проезд по Сарьяна в створе дома № 54/73 и по 2-й Пролетарской на участке 2-й Пролетарской между домами № 60 и 64.
Напомним, с 16 сентября 2024 года на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону открыли 64 платных парковочных места.