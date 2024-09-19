Кубанцы пожаловались Бастрыкину на строительство мусорного завода

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о результатах проверки по обращению жителей станицы Варениковской Краснодарского края. Кубанцы считают незаконным возведение рядом с муниципалитетом мусорного завода, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СКР.
Жители станицы Варениковской разместили обращение в Сети. Они рассказали, что предприятие по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крымском районе планируется построить на уникальной природной территории.
Сотрудники регионального управления Следкома инициировали процессуальную проверку, об итогах которой доложат в центральный аппарат ведомства.