Кубанцы пожаловались Бастрыкину на строительство мусорного завода

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о результатах проверки по обращению жителей станицы Варениковской Краснодарского края. Кубанцы считают незаконным возведение рядом с муниципалитетом мусорного завода, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СКР.