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C 23 сентября «Валдаи» в Самаре будут ходить по новому расписанию

В Самаре с 23 сентября изменится расписание скоростных судов «Валдай». Об этом сообщает «Волга Тревел».

Обновленное расписание будет действовать по 13 октября.

Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость билета в одном направлении: взрослый — 800 ₽, детский (5 — 10 лет) — 550 ₽, дети до пяти лет — бесплатно (без предоставления места).