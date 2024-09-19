C 23 сентября «Валдаи» в Самаре будут ходить по новому расписанию

Обновленное расписание будет действовать по 13 октября.
Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость билета в одном направлении: взрослый — 800 ₽, детский (5 — 10 лет) — 550 ₽, дети до пяти лет — бесплатно (без предоставления места).
В Самаре с 23 сентября изменится расписание скоростных судов «Валдай». Об этом сообщает «Волга Тревел».
Обновленное расписание будет действовать по 13 октября.
Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость билета в одном направлении: взрослый — 800 ₽, детский (5 — 10 лет) — 550 ₽, дети до пяти лет — бесплатно (без предоставления места).