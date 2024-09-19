С чем связан рост осетровых рыб в Азовском море, объяснил ростовский зоолог

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что запас осетровых рыб в Азовском море вырос. По его словам, численность увеличилась благодаря победе над украинскими браконьерами. Он отмечает, что необходимо давать рыбакам возможность ловить осетровых. Но при этом важно и сохранять их запас.
Когда же любители рыбной ловли смогут получить такую возможность, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал зоолог Сергей Дудкин.
ВНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ.
— Информация о том, что осетровое стадо в Азовском море существенно выросло, действительно так. И когда рыбаки видят хорошую рыбу у себя в ставных орудиях лова, спрашивают: когда же можно легально ее брать? И вопрос этот очень актуальный. Но, он упирается во много пока неразрешенных моментов.
К началу 90-х годов было сформировано промысловое стадо осетровых рыб в размере до 80 тысяч тонн. По словам ученого, этого удалось достичь благодаря усилиям осетровых рыболовных заводов, которые были построены и успешно функционировали во времена СССР.
— И это только промыслового размера, то есть рыба длиной в 90 сантиметров и больше. А сколько молоди было еще, которая не достигла этих величин? Заводы активно работали, стадо было сформировано и эксплуатировалось.
Но, когда СССР распался, а Азовское море стало принадлежать двум государствам, началось своеобразное соревнование рыбаков. И 80 тысяч тонн с 1992 года были фактически полностью исчерпаны. Как уточнил Сергей Дудкин, к 2000 году численность осетровых в Азовском море стала маленькой настолько, что они были введены в Красную книгу Украины.
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА ВЕРНУЛИСЬ.
— Но их продолжали ловить. И это, несмотря на то, что все рыболовные заводы расположены на российской стороне, которые из года в год выпускают осетровую молодь в одном и том же количестве. Но из-за украинских рыбаков осетровых в море мы не видели. И стадо восстановить было невозможно.
Продвижение в этом вопросе, как считает зоолог, пошло после того, как Крым присоединился к РФ, и когда пограничники установили российские порядки. И уже осенью 2014 года осетровые вновь начали появляться в Азовском море.
— А сейчас, когда и северный берег стал нашим, увеличение поголовья осетрового стада явно прибавило в темпах. Есть особи, которые уже достигли промыслового размера. Но вопрос устойчивого пополнения запаса пока не решен. И в этих условиях, если начинать любой запас эксплуатировать, он становится уязвимым.
КОГДА МОЖНО ЛОВИТЬ.
Для того, чтобы получить разрешение на вылов осетра, теоретически рыбак должен заплатить пошлину в размере 5 500 рублей за тонну. К примеру, на Дальнем Востоке, где разрешен вылов осетра, именно так и делают. Дело в том, что у осетровых заводов, себестоимость выпуска рыбы колеблется от 30 до 50 рублей за экземпляр. А для того, чтобы рыба дошла до промыслового размера, нужно выпустить 3%, то есть 33 особи. Это большие затраты для государства.
— Естественного же размножения осетра в наших бассейнах нет. Как только в 1952 году была построена плотина Цимлянской ГЭС, а в 1972-м — Краснодарского гидроузла, реки Дон и Кубань перестали быть нерестовыми. Все потому, что все естественные нерестилища были отсечены плотинами. Поэтому все осетровое стадо, которое сейчас существует, может жить и формироваться только благодаря искусственному воспроизводству. И прежде, чем, решать вопрос о разрешении промысла осетровых, необходимо создать устойчивую систему воспроизведения запаса.