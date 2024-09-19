С чем связан рост осетровых рыб в Азовском море, объяснил ростовский зоолог

Для того, чтобы получить разрешение на вылов осетра, теоретически рыбак должен заплатить пошлину в размере 5 500 рублей за тонну. К примеру, на Дальнем Востоке, где разрешен вылов осетра, именно так и делают. Дело в том, что у осетровых заводов, себестоимость выпуска рыбы колеблется от 30 до 50 рублей за экземпляр. А для того, чтобы рыба дошла до промыслового размера, нужно выпустить 3%, то есть 33 особи. Это большие затраты для государства.