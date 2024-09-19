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Матч «Буран» — «Рязань-ВДВ» в Воронеже 18 сентября

Воронежский «Буран» одержал первую победу в сезоне. «Ураганные» разгромили «Рязань-ВДВ».

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