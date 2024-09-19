Под Новосибирском скончался 68-летний писатель Виктор Снежко

Виктор Снежко часто бывал в командировках, включая одну в Чеченской республике, которая оказала влияние на его творчество. Его первый детективный роман «Шаг в западню» был издан тиражом в 3 тысячи экземпляров. За этот роман он был удостоен диплома победителя Всероссийского конкурса и победил в конкурсе МВД за повесть «Ты должен умереть». Книга «Последний патрон» была вручена в качестве подарка гостям в концертном зале «Россия».