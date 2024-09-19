Повороты налево запретят на перекрестке улиц Маяковского и Чайковского Иркутска

В Иркутске на пересечении двух улиц изменятся правила движения. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, с 20 октября на пересечении улиц Маяковского и Чайковского нельзя будет повернуть налево.
— Такое решение принято областной комиссией по безопасности дорожного движения в соответствии с распоряжением губернатора региона. Только за прошлый год здесь произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека, — поделились в администрации.
На перекрестке улиц появятся знаки 4.1.2 «Движение направо», которые, как раз запрещают поворот налево. Также по Маяковского продлят барьерное ограждение. В администрации также отметили, что информация об изменении движения на маршруте № 11 «Ул. Чайковского — бул. Постышева» сообщат позднее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что десять жителей Иркутской области получат награду «Отцовская доблесть» и 150 тысяч рублей на День отца.