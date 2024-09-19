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В Феодосии в четверг целый день будут стрелять

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии проходят учения военных со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«В четверг, 19 сентября, до 13:00 в Феодосии проходят учебные стрельбы. Также учения планируются с 19:00 до 21:00», — сказано в сообщении.

Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в регионе проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Возможно полное блокирование административных районов и досмотр людей.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.

учения