В Феодосии в четверг целый день будут стрелять

«В четверг, 19 сентября, до 13:00 в Феодосии проходят учебные стрельбы. Также учения планируются с 19:00 до 21:00», — сказано в сообщении.
Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в регионе проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Возможно полное блокирование административных районов и досмотр людей.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.