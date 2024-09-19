Владимир Соловьев про Татарстан: Пример для других регионов нашей страны

«Я был поражен, когда меня привели на детский телеканал “Шаян”. Такого нигде в стране нет, когда маленькие дети сами делают телеканал 24 часа в сутки. При этом, они переводят на татарский язык все самые известные мультфильмы», — рассказал Соловьев.