Владимир Соловьев про Татарстан: Пример для других регионов нашей страны

Он отдельно подчеркнул, что в республике очень берегут язык и там остается большое количество СМИ не только для взрослых, а для всех возрастных категорий жителей, с татарским языком.
«Я был поражен, когда меня привели на детский телеканал “Шаян”. Такого нигде в стране нет, когда маленькие дети сами делают телеканал 24 часа в сутки. При этом, они переводят на татарский язык все самые известные мультфильмы», — рассказал Соловьев.
Он добавил, что всегда ставит в пример Татарстан, если возникает вопрос о сохранении родного языка.