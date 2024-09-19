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Омбудсмен Татарстана прокомментировала инициативу запрета чайлдфри

Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказалась об инициативе запрета идеологии чайлдфри. По ее словам, при решении демографического вопроса нужно использовать систему сдержек и противовесов.

Об этом Ирина Волынец сообщила в беседе с радио «Комсомольская правда».

Омбудсмен Татарстана выступает за пропаганду семейного образа жизни с помощью статей СМИ, социальной рекламы и повышения качества жизни семей с детьми.

Ирина Волынец рассказала, что в обществе появилась тенденция принижать людей, которые выбрали семейный образ жизни.

«И это дискриминация, дискредитация, и в том числе пропаганда всех прелестей чайлдфри как достаточно опасного явления, потому что дети и молодежь подвержены тому, что они видят вокруг себя».

сообщила омбудсмен Татарстана

Она также отметила, что сейчас молодым людям стало проще жить одним в материальном плане. По ее мнению, молодых людей пугают цены на жилищную площадь.

«Самая большая проблема — это проблема жилья. Если тебе негде жить, то как же ты будешь размножаться?» — заявила Ирина Волынец.

Омбудсмен Татарстана выступает за то, чтобы давать семьям с детьми отдельное жилье в социальный найм. Потом жилплощадь можно будет передавать в собственность на «щадящих условиях».

Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала на законодательном уровне запретить движение чайлдфри, сторонники которого отказываются заводить детей.

права человека