Омбудсмен Татарстана прокомментировала инициативу запрета чайлдфри

Об этом Ирина Волынец сообщила в беседе с радио «Комсомольская правда».
Омбудсмен Татарстана выступает за пропаганду семейного образа жизни с помощью статей СМИ, социальной рекламы и повышения качества жизни семей с детьми.
Ирина Волынец рассказала, что в обществе появилась тенденция принижать людей, которые выбрали семейный образ жизни.
«И это дискриминация, дискредитация, и в том числе пропаганда всех прелестей чайлдфри как достаточно опасного явления, потому что дети и молодежь подвержены тому, что они видят вокруг себя».
Она также отметила, что сейчас молодым людям стало проще жить одним в материальном плане. По ее мнению, молодых людей пугают цены на жилищную площадь.
«Самая большая проблема — это проблема жилья. Если тебе негде жить, то как же ты будешь размножаться?» — заявила Ирина Волынец.
Омбудсмен Татарстана выступает за то, чтобы давать семьям с детьми отдельное жилье в социальный найм. Потом жилплощадь можно будет передавать в собственность на «щадящих условиях».
Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала на законодательном уровне запретить движение чайлдфри, сторонники которого отказываются заводить детей.