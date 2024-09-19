Прокуратура выступила против запуска турпоезда по узкоколейке в Сочи

К проверке привлекли сотрудников МЧС России, Гидрометцентра Сочи, а также специалистов управления гражданской обороны и защиты населения мэрии курорта. Все они пришли к мнению об опасности дороги. Это связано с высоким риском схода лавин и отсутствием защитных сооружений для безопасности потенциальных туристов.