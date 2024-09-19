Прокуратура выступила против запуска турпоезда по узкоколейке в Сочи

Прокуратура Адлерского района Сочи предостерегла руководителя организации, построившей узкоколейную железную дорогу на старой автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна, о недопустимости нарушения законодательства. Проверка прошла после обращения граждан.
«На данной территории юридическим лицом оборудована узкоколейная железная дорога и создана туристическая инфраструктура для организации оказания соответствующих прогулочных услуг с панорамными видами на ущелье Ахцу и долину реки Мзымта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
К проверке привлекли сотрудников МЧС России, Гидрометцентра Сочи, а также специалистов управления гражданской обороны и защиты населения мэрии курорта. Все они пришли к мнению об опасности дороги. Это связано с высоким риском схода лавин и отсутствием защитных сооружений для безопасности потенциальных туристов.
Отмечается также, что туристический объект еще не работал.
Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку после отказа в госпитализации женщины в больницу в Краснодаре.