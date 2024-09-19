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Прокуратура выступила против запуска турпоезда по узкоколейке в Сочи

Узкоколейную железную дорогу в Красной Поляне посчитали опасной.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура Адлерского района Сочи предостерегла руководителя организации, построившей узкоколейную железную дорогу на старой автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна, о недопустимости нарушения законодательства. Проверка прошла после обращения граждан.

«На данной территории юридическим лицом оборудована узкоколейная железная дорога и создана туристическая инфраструктура для организации оказания соответствующих прогулочных услуг с панорамными видами на ущелье Ахцу и долину реки Мзымта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К проверке привлекли сотрудников МЧС России, Гидрометцентра Сочи, а также специалистов управления гражданской обороны и защиты населения мэрии курорта. Все они пришли к мнению об опасности дороги. Это связано с высоким риском схода лавин и отсутствием защитных сооружений для безопасности потенциальных туристов.

Отмечается также, что туристический объект еще не работал.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку после отказа в госпитализации женщины в больницу в Краснодаре.

туризм и отдых