Активная и веселая, ловко бегает по загону: альпака по имени Роза родилась в музее в Бурятии

Маленькая альпака родилась несколько недель назад в этнографическом музее народов Забайкалья, что находится в Улан-Удэ. Малышку назвали Розой.
Большие и красивые глаза, розоватая шерсть, милая мордочка. Поразительная красота! Маму животного зовут Джульетта, а папу Родриго, им уже около 12 лет. Они окружили ее любовью и заботой.
— Роза активная и веселая — она ловко бегает по своему загону и готовится встретиться с нашими гостями на следующей неделе! — рассказывают в музее.
Джульетта и Родриго живут в музее уже несколько лет. Попали туда из передвижного цирка, который гостил в городе. Из-за вспышки коронавируса они не могли уехать домой.
— Содержать животных было сложно. Так в нашем Этнозоосаде появилась эта прекрасная пара! — рассказывают работники.
Кстати, у Розы есть старший брат, альпака Диего. Он тоже живет в музее.