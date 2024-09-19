550-летие Балахны: как добраться и что посмотреть

При этом в городе 21 сентября с 10.30 до 14.30 будут действовать ограничения со стороны дороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород, на участке улицы Дзержинского и улицы Энгельса. Проезд закроют т дома № 63 по улице Дзержинского до дома № 9 по улице Энгельса в обе стороны. Объехать можно будет по улицам Энгельса, Строителей и Свердлова.