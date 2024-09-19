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550-летие Балахны: как добраться и что посмотреть

Главным событием станет шоу о культуре, традициях, ремеслах и великих людях Балахны на набережной.

День города отметят в Балахне в субботу, 21 сентября. В этом году город празднует 550-летие. 0+

Главным событием станет шоу о культуре, традициях, ремеслах и великих людях Балахны на набережной. На сцене можно будет увидеть музыкальные выступления, театральные постановки и масштабные перформансы.

В финале главный герой действа, Козьма Минин, объединит все части истории, рассказав про новую летопись города — книгу в которую он собрал 1000 историй Балахны. Мероприятие завершится выступлением Евы Польны и мэппинг-шоу.

Также в течение дня гости смогут посетить мастер-классы в слободе художественных промыслов «Стеклянная слобода», лекции, экскурсии по городу и программы музеев. В частности, 21 сентября будут работать «Дом Плотникова», музей Козьмы Минина, музей стекла «Черный лебедь» и музей глины.

Добраться из Нижнего Новгорода до Балахны можно будет на автобусе, электричке или машине. Дорога займет около 1 часа.

При этом в городе 21 сентября с 10.30 до 14.30 будут действовать ограничения со стороны дороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород, на участке улицы Дзержинского и улицы Энгельса. Проезд закроют т дома № 63 по улице Дзержинского до дома № 9 по улице Энгельса в обе стороны. Объехать можно будет по улицам Энгельса, Строителей и Свердлова.

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